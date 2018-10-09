Diriliş Ertuğrul'a öyle bir isim geldi ki! Dengeler değişecek
Pek çok dizinin eylül ayında yeni sezonunun açılışını yapması Diriliş Ertuğrul takipçilerini de beklentiye soktu. Peki, haziran ayından bu yana ekran macerasına ara veren Diriliş Ertuğrul’un 5. sezonu ne zaman başlayacak?
Pek çok dizinin eylül ayında yeni sezonunun açılışını yapması Diriliş Ertuğrul takipçilerini de beklentiye soktu. Peki, haziran ayından bu yana ekran macerasına ara veren Diriliş Ertuğrul’un 5. sezonu ne zaman başlayacak?
TRT’nin en uzun soluklu dizisi Diriliş Ertuğrul’un yeni sezon tarihi için araştırmalar devam ederken gündeme gelen yeni oyuncu kadrosu ile birlikte merak dozu daha da arttı. Hande Soral'ın ardından başarılı oyuncu Ünal Silver'de kadroya girdi.
YAYIN GÜNÜ BELLİ Mİ: Peki, hakkında pek çok iddia bulunan Diriliş Ertuğrul yeni sezon ilk bölümü ne zaman yayınlanacak, tarih bilgisi geldi mi? Diriliş Ertuğrul’un yeni sezon başlangıç tarihi ile ilgili Yapımcı Mehmet Bozdağ ve kanaldan henüz net bir açıklama gelmedi.
HANDE SORAL DA KADRODA: Geçtiğimiz haftalarda TRT 1 Koordinatörü Kurtuluş Zeydan ile Diriliş Ertuğrul dizisinin geleceği hakkında konuşan Vatan Gazetesi Yazarı Oya Doğan, yazısında dizi hakkında önemli detaylara yer vermişti. 'Burak Özçivit’i seviyoruz ve bu projede olması hepimiz için büyük bir kazanç olacak.' açıklamasında bulunan Zeydan, Hande Soral müjdesi vermiş ve güzel oyuncunun rolü hakkında bilgilendirmişti.