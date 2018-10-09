Diriliş Ertuğrul'a öyle bir isim geldi ki! Dengeler değişecek

YAYIN GÜNÜ BELLİ Mİ: Peki, hakkında pek çok iddia bulunan Diriliş Ertuğrul yeni sezon ilk bölümü ne zaman yayınlanacak, tarih bilgisi geldi mi? Diriliş Ertuğrul’un yeni sezon başlangıç tarihi ile ilgili Yapımcı Mehmet Bozdağ ve kanaldan henüz net bir açıklama gelmedi.