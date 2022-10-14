Diyarbakır'da mahşeri kalabalık! Zeynep Bastık konserine 70 bin kişi katıldı

DİYARBAKIR'DA 70 BİN KİŞİYİ COŞTURDU

Zeynep Bastık, birbirinden hit şarkıları ile kendisini izlemeye gelen on binlerce Diyarbakırlıya unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık 70 bin kişi Zeynep Bastık'ın şarkılarına eşlik ederken Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında verilen konserler içinde katılımın en çok olduğu konser olmasıyla rekora imza attı.