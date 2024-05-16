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Dev derbinin hakemi belli oldu

Dev derbinin hakemi belli oldu
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Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in 37. hafta müsabakaları yarın yapılacak 2 maçla başlayacak.

Haftanın açılış karşılaşmasında İstanbulspor, EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek. Saat 17.00'de başlayacak maç, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

Diğer mücadelede ise Bitexen Antalyaspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de Yukatel Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Derbinin hakemi Arda Kardeşler

Ligde 37. haftada Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi karşılaşması 19 Mayıs Pazar günü yapılacak. RAMS Park'taki derbi maç saat 19.00'da başlayacak.

Dev derbide hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Yardımcı hakemler ise Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay olacak.

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ligde haftanın programı ve hakemler şu şekilde:

Yarın:

17.00 İstanbulspor - Sivasspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor: Turgut Doman

18 Mayıs Cumartesi:

19.00 Beşiktaş - Hatayspor: Cihan Aydın

19.00 MKE Ankaragücü - Pendikspor: Volkan Bayarslan

19.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Burak Pakkan

19.00 Samsunspor - Corendon Alanyaspor: Mert Güzenge

19.00 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük

19.00 RAMS Başakşehir - Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Kayserispor - Konyaspor: Halil Umut Meler

19 Mayıs Pazar:

19.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Arda Kardeşler

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.

Kariyerinde 2 kez derbi yönetti

Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, bu maçla birlikte kariyerinde ikinci kez Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi başladığı gibi 0-0 sona ermişti.

Kardeşler, daha önce 8 Mayıs 2022 tarihinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Dolmabahçe'deki derbiyi de yönetti ve mücadele 1-1 berabere tamamlandı.

Etiketler Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Fenerbahçe derbi
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