Dev derbinin hakemi belli oldu
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Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.
Trendyol Süper Lig'in 37. hafta müsabakaları yarın yapılacak 2 maçla başlayacak.
Haftanın açılış karşılaşmasında İstanbulspor, EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek. Saat 17.00'de başlayacak maç, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.
Diğer mücadelede ise Bitexen Antalyaspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de Yukatel Adana Demirspor'u ağırlayacak.
Derbinin hakemi Arda Kardeşler
Ligde 37. haftada Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi karşılaşması 19 Mayıs Pazar günü yapılacak. RAMS Park'taki derbi maç saat 19.00'da başlayacak.
Dev derbide hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Yardımcı hakemler ise Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay olacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ligde haftanın programı ve hakemler şu şekilde:
Yarın:
17.00 İstanbulspor - Sivasspor: Ömer Faruk Turtay
20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor: Turgut Doman
18 Mayıs Cumartesi:
19.00 Beşiktaş - Hatayspor: Cihan Aydın
19.00 MKE Ankaragücü - Pendikspor: Volkan Bayarslan
19.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Burak Pakkan
19.00 Samsunspor - Corendon Alanyaspor: Mert Güzenge
19.00 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük
19.00 RAMS Başakşehir - Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Kayserispor - Konyaspor: Halil Umut Meler
19 Mayıs Pazar:
19.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Arda Kardeşler
Kariyerinde 2 kez derbi yönetti
Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, bu maçla birlikte kariyerinde ikinci kez Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi başladığı gibi 0-0 sona ermişti.
Kardeşler, daha önce 8 Mayıs 2022 tarihinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Dolmabahçe'deki derbiyi de yönetti ve mücadele 1-1 berabere tamamlandı.
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