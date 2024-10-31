İstanbul'da gemideki vinç devrildi: Yaralılar var

İstanbul'da Ahırkapı açıklarında bir geminin vinci devrildi. Kazada 3 mürettebat yaralandı.

Ahırkapı açıklarında demirli ANKA SUN isimli geminin vinci devrildi. Edinilen bilgilere göre vincin devrilmesi nedeniyle 3 mürettebat yaralandı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı KEGM-4 can kurtarma botu ve KURTARMA- 7 römorkörü olay yerine sevk edildi.

DHA