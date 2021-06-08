Doktorlar dizisinin Jülide'si son hali ile şaşırttı
Bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinde Jülide karakterine can veren ünlü oyuncu Mehtap Altunok son hali ile görenleri şaşırttı.
Bir dönemin fenomen dizileri arasında yer alan ve tekrar bölümleriyle de adından söz ettirmeyi başaran Doktorlar, sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.
Özellikle 2006-2010 yılları arasında Doktorlar dizisinde Jülide karakterini canlandıran Mehtap Altunok'un son hali herkesi şoke etti. Ünlü oyuncunun eski halinden eser kalmadı.
Mehtap Altunok, Doktorlar dizisinin sona ermesinin ardından pek ekranlarda gözükmedi. Mehtap Altunok'un yıllar sonraki hali görenleri şaşkına çevirdi.
Mehtap Altunok kimdir?
1972 yılında doğmuştur. Mehtap Altunok, Washington’da işletme üzerine eğitim almıştır ve Dünya Bankası’nda çalışmıştır. Aynı zamanda oyunculuğa karşı ilgisi ve yeteneğide olan Mehtap Altunok, bu ilgisini göz ardı etmeyip New York’a giderek orada Stella Adler oyunculuk okuluna giderek oyunculuk eğitimi almıştır. 2005 yılında Türkiye’ye dönmüştür.