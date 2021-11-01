Dua Lipa Cadılar Bayramı kostümüyle olay oldu
Dua Lipa ve erkek arkadaşı Anwar Hadid, Londra'da birlikte eğlenceli bir Cadılar Bayramı partisinde görüntülendi.
26 yaşındaki Dua, derin yırtmacı ve vücuduna oturan kadife bir elbiseyler göz kamaştırdı. Lipa, suratına sürdüğü sahte kan ile bakanları hayran bıraktı.
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26 yaşındaki Dua Lipa ve 22 yaşındaki erkek arkadaşı Anwar Hadid, Londra'da birlikte eğlenceli bir Cadılar Bayramı partisi için toplandılar.
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Takipçileri ile sık sık fotoğraf paylaşan Lipa, güzelliği ile mest ederken cesur pozlarıyla da yürek hoplatıyor.
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İşte Dua Lipa'nın Cadılar Bayramı kostümü ve dudak uçuklatan paylaşımları...
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