Ebru Şallı: Herkes yanımda oldu

Ebru Şallı'nın 10 yaşındaki oğlu Pars Tan, geçtiğimiz nisan ayında lenfoma kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Pars Tan'ın mezarının yanına iki adet kedi yuvası yaptırdı. Yaşadığı zor süreç sonrası herkesin yanında olduğunu söyleyen Ebru Şallı, konu ile ilgili şunları söyledi: Herkese gönülden teşekkür ediyorum, herkes yanımda oldu. Çok kalplerinden hissettiler, ben de kalbimden hissettim. Aramayan hiç kimse kalmadı. Cumhurbaşkanımızdan, bütün siyasilere... Herkes sesimi duydu. Tabii ki Sezen'in benim için çok çok çok ayrı bir yeri var. Arıyor, bana her zaman destek oluyor.