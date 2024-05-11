KOSGEB'in 2 milyon TL'lik yeni KOBİ destek programı belli oldu

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) üst limitini 375 bin TL'den 2 milyon TL'ye yükseltilerek yeniden kurgulanan Girişimcilik Destek Programı'nın ayrıntıları belli oldu.

KOSGEB'in Girişimcilik Destek Programı'nın yeniden kurgulandığını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, girişimcilik desteklerini bugünkü şartlara göre güncelleyerek desteğin üst limitini 375 bin liradan 2 milyon liraya çıkardıklarını duyurmuştu.

Yeniden kurgulanan Girişimcilik Destek Programı'nın ise 'İş Kurma Desteği' ve 'İş Geliştirme Desteği' olmak üzere iki ana başlıktan oluşacağı bildirildi.

İş Kurma Desteği

İş Kurma Desteği kapsamında girişimcilere tamamı geri ödemesiz kuruluş ve personel desteği sağlanacak.

Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10 bin lira, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 20 bin lira kuruluş desteği verilecek.

Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olması durumunda kuruluş desteğine 10 bin lira daha ilave edilecek.

Destek kapsamında personel giderlerine de işletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi şartıyla 3 yıl boyunca çalışanı olduğu her yıl için 1 aylık brüt asgari ücretin işverene toplam maliyeti kadar destek sağlanacak.

İş Kurma Desteği'ne, destek programına başvuru tarihi itibarıyla işletmesini en fazla 1 yıl önce kurmuş olan girişimciler müracaat edebilecek.

KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösterecek tüm işletmeler bu destekten yararlanabilecek.

İş Geliştirme Desteği

İş Geliştirme Desteği kapsamında ise girişimcilere 1,5 milyon lira üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranıyla geri ödemeli destek sağlanacak. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin lira daha ilave edilecek.

Destek kapsamında işletmenin personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alımı giderlerine (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri) destek sağlanacak.

İş Geliştirme Desteği'ne, destek programına başvuru tarihi itibarıyla işletmesini en fazla 3 yıl önce kurmuş girişimciler başvurabilecek.

İmalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilgi hizmet faaliyetleri, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler bu destekten yararlanabilecek.

Geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmayacak, işletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacak.

Başvuru takvimi

İş Kurma Desteği'ne başvurular sürekli olacak. İş Geliştirme Desteği'ne ise yılın belirli dönemlerinde başvuru yapılabilecek. İlk dönem başvurular, 10 Mayıs-28 Haziran 2024'te alınacak.