Ebru Şallı oğlu Pars’ın mezarında donup kaldı
16 Nisan'da hayatını kaybeden oğlu Pars Tan'ı toprağa vermenin acısını yaşayan Ebru Şallı, "Ponçik" diye hitap ettiği oğlu olmadan ilk bayramı geçirdi.
16 Nisan'da hayatını kaybeden oğlu Pars Tan'ı toprağa vermenin acısını yaşayan Ebru Şallı, "Ponçik" diye hitap ettiği oğlu olmadan ilk bayramı geçirdi.
Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma yasağından dolayı Şallı, evladını kabri başında ziyaret edebilmek için izin başvurusu yapmıştı.
Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda oğlunun mezarına gittiği anlaşılan Ebru Şallı, "Sevdiklerinizi sevgiyle kucaklayıp, sarılabileceğiniz mutlu bayramlarınız olsun her zaman. Melek bahçemden de mutlu bayramlar" ifadelerini kullandı.