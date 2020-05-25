Ebru Şallı oğlu Pars’ın mezarında donup kaldı

Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda oğlunun mezarına gittiği anlaşılan Ebru Şallı, "Sevdiklerinizi sevgiyle kucaklayıp, sarılabileceğiniz mutlu bayramlarınız olsun her zaman. Melek bahçemden de mutlu bayramlar" ifadelerini kullandı.