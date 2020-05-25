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  3. 25 Mayıs 2020 12:01

Ebru Şallı oğlu Pars’ın mezarında donup kaldı

16 Nisan'da hayatını kaybeden oğlu Pars Tan'ı toprağa vermenin acısını yaşayan Ebru Şallı, "Ponçik" diye hitap ettiği oğlu olmadan ilk bayramı geçirdi.

Ebru Şallı oğlu Pars’ın mezarında donup kaldı

16 Nisan'da hayatını kaybeden oğlu Pars Tan'ı toprağa vermenin acısını yaşayan Ebru Şallı, "Ponçik" diye hitap ettiği oğlu olmadan ilk bayramı geçirdi.

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Ebru Şallı oğlu Pars’ın mezarında donup kaldı

Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma yasağından dolayı Şallı, evladını kabri başında ziyaret edebilmek için izin başvurusu yapmıştı.

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Ebru Şallı oğlu Pars’ın mezarında donup kaldı

Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda oğlunun mezarına gittiği anlaşılan Ebru Şallı, "Sevdiklerinizi sevgiyle kucaklayıp, sarılabileceğiniz mutlu bayramlarınız olsun her zaman. Melek bahçemden de mutlu bayramlar" ifadelerini kullandı.

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Ebru Şallı oğlu Pars’ın mezarında donup kaldı

Geçtiğimiz ay lenfoma nedeniyle yaşamını yitiren 10 yaşındaki oğlu Pars Tan'ın mezarlığına sık sık giden Ebru Şallı, her ziyaretinde dikkatini çeken köpek için geçtiğimiz günlerde harekete geçti. Şallı, Pars Tan'ın kabrinden ayrılmayan köpeğin bakımını üstlendi.

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