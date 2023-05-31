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Ece Ronay tek celsede boşandı

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Ece Ronay, geçen yıl nikah masasına oturduğu eşi Mehmet Bilir ile anlaşmalı olarak boşandı.

Ece Ronay tek celsede boşandı - Resim: 1

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Ece Ronay, geçen yıl ocak ayında 2,5 aylık hamileyken nişanlısı Mehmet Bilir’le nikah masasına oturdu. Temmuz ayında bebekleri Miran’a kavuşan çift, geçen sürede boşanmaya karar verdi. 

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Ece Ronay tek celsede boşandı - Resim: 2

Gebze 1’inci Aile Mahkemesi’ndeki duruşmaya ayrı ayrı araçlarla gelen çift, yaklaşık 20 dakika süren duruşmayla anlaşmalı olarak boşandı. 

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Ece Ronay tek celsede boşandı - Resim: 3

Duruşma çıkışında adliye koridorunda boşandığı Mehmet Bilir ile tokalaşan Ronay daha sonra avukatı Oğuzhan Yeni ile birlikte adliyeden ayrıldı. 

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Ece Ronay tek celsede boşandı - Resim: 4

Adliye binası önünde açıklama yapan Ece Ronay, “Söyleyecek çok fazla bir şey yok, anlaşmalı olarak boşandık. Hakkımızda hayırlısı olsun. Bir çocuğumuz var biliyorsunuz, çocuğumuz için en iyisi oldu diye düşünüyorum” dedi.

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