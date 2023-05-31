Ece Ronay tek celsede boşandı

Adliye binası önünde açıklama yapan Ece Ronay, “Söyleyecek çok fazla bir şey yok, anlaşmalı olarak boşandık. Hakkımızda hayırlısı olsun. Bir çocuğumuz var biliyorsunuz, çocuğumuz için en iyisi oldu diye düşünüyorum” dedi.