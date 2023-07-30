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  4. Eda Ece ve Buğrahan Tuncer denizde aşka geldi

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer denizde aşka geldi

Yasak Elma dizisindeki rolüyle beğeni toplayan Eda Ece ile basketbolcu eşi Buğrahan Tuncer'in balayı tatili devam ediyor. Denizde romantik dakikalar yaşayan ikili, objektiflere takıldı.

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer denizde aşka geldi - Resim: 1

Oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer geçtiğimiz ay nikah masasına oturdu.

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Eda Ece ve Buğrahan Tuncer denizde aşka geldi - Resim: 2

4 yıldır birlikte olan çift, lüks bir otelde görkemli bir düğün organize etti.

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Eda Ece ve Buğrahan Tuncer denizde aşka geldi - Resim: 3

Ardından soluğu balayında alan ikili, Bodrum tatillerini sürdürüyor.

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Eda Ece ve Buğrahan Tuncer denizde aşka geldi - Resim: 4

Denizde romantik anlar

Her yaz ünlülerin ilk tercihleri arasında yer alan Yalıkavak'ta konaklayan çift, denizde romantik anlar yaşadı.

Suda aşka gelen Ece, eşi Tuncer'i öpmeye doyamadı.

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