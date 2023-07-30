Eda Ece ve Buğrahan Tuncer denizde aşka geldi
Yasak Elma dizisindeki rolüyle beğeni toplayan Eda Ece ile basketbolcu eşi Buğrahan Tuncer'in balayı tatili devam ediyor. Denizde romantik dakikalar yaşayan ikili, objektiflere takıldı.
Oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer geçtiğimiz ay nikah masasına oturdu.
1 / 8
4 yıldır birlikte olan çift, lüks bir otelde görkemli bir düğün organize etti.
2 / 8
Ardından soluğu balayında alan ikili, Bodrum tatillerini sürdürüyor.
3 / 8
Denizde romantik anlar
Her yaz ünlülerin ilk tercihleri arasında yer alan Yalıkavak'ta konaklayan çift, denizde romantik anlar yaşadı.
Suda aşka gelen Ece, eşi Tuncer'i öpmeye doyamadı.
4 / 8