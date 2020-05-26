Edis Görgülü: Rezil oldum, o an çok utandım!

İbrahim Selim'in 'Bu hiç olmadı dediğin bir şarkın var mı?' sorusuna, "Öyle bir şarkım yok, ama çok rezil olduğum ve söyleyemediğim bir şarkı var" yanıtını veren Edis Görgülü, Ozan Çolakoğlu ile çıktığı ilk Bodrum konserinde yaşadıklarını anlattı.