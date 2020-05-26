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  3. 26 Mayıs 2020 12:11

Edis Görgülü: Rezil oldum, o an çok utandım!

Son dönemin en popüler şarkıcılarından Edis Görgülü, İbrahim Selim'in Youtube'da yayınlanan programı 'İbrahim Selim İle Bu Gece'ye konuk oldu. Görgülü, baştan sona sorunlarla geçen konserinde yaşadıklarını anlattı.

Edis Görgülü: Rezil oldum, o an çok utandım!

Son dönemin en popüler şarkıcılarından Edis Görgülü, İbrahim Selim'in Youtube'da yayınlanan programı 'İbrahim Selim İle Bu Gece'ye konuk oldu. Görgülü, baştan sona sorunlarla geçen konserinde yaşadıklarını anlattı.

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Edis Görgülü: Rezil oldum, o an çok utandım!

İbrahim Selim'in 'Bu hiç olmadı dediğin bir şarkın var mı?' sorusuna, "Öyle bir şarkım yok, ama çok rezil olduğum ve söyleyemediğim bir şarkı var" yanıtını veren Edis Görgülü, Ozan Çolakoğlu ile çıktığı ilk Bodrum konserinde yaşadıklarını anlattı.

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Edis Görgülü: Rezil oldum, o an çok utandım!

Repertuarında olan Queen grubunun 'We Will Rock You' şarkısını ezberlemediğini söyleyen popçu, kendince bir şey düşündüğünü anlattı.

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Edis Görgülü: Rezil oldum, o an çok utandım!

'HERKESİ ÇEKİYORMUŞ GİBİ YAPARIM DEMİŞTİM' Şarkının sözlerinin fotoğrafını çektiğini söyleyen Edis, "Telefonun flash'ını açıp herkesi çekiyormuş gibi yaparım, o ara sözleri okurum diye düşünmüştüm" dedi.

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