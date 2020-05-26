Edis Görgülü: Rezil oldum, o an çok utandım!
Son dönemin en popüler şarkıcılarından Edis Görgülü, İbrahim Selim'in Youtube'da yayınlanan programı 'İbrahim Selim İle Bu Gece'ye konuk oldu. Görgülü, baştan sona sorunlarla geçen konserinde yaşadıklarını anlattı.
Son dönemin en popüler şarkıcılarından Edis Görgülü, İbrahim Selim'in Youtube'da yayınlanan programı 'İbrahim Selim İle Bu Gece'ye konuk oldu. Görgülü, baştan sona sorunlarla geçen konserinde yaşadıklarını anlattı.
İbrahim Selim'in 'Bu hiç olmadı dediğin bir şarkın var mı?' sorusuna, "Öyle bir şarkım yok, ama çok rezil olduğum ve söyleyemediğim bir şarkı var" yanıtını veren Edis Görgülü, Ozan Çolakoğlu ile çıktığı ilk Bodrum konserinde yaşadıklarını anlattı.
Repertuarında olan Queen grubunun 'We Will Rock You' şarkısını ezberlemediğini söyleyen popçu, kendince bir şey düşündüğünü anlattı.