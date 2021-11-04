Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüsle suçlanan Yağmur Sarnıç hakkında karar çıktı
Eski milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürmeyi planladıkları iddiasıyla eski eşi Yağmur Sarnıç'ın da aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanan Yağmur Sarnıç ile suç ortağı olduğu iddia edilen 2 sanığın beraatine karar verildi.
Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Baycan Şenürek ile sanıkların avukatları, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden bağlandı.
Duruşmaya, müşteki Emre Aşık ile avukatı Funda Sadıkahmet de Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Erdi Sungur ve Yağmur Sarnıç, duruşmaya katılmadı. Müşteki Emre Aşık, sanıkların cezalandırılmasını istedi.
Müşteki Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet de sanıklardan Erdi Sungur'u tanımadıklarını, kendisiyle ilgili birçok suç duyurusu olduğunu ve Sungur'un kendilerinden para isteyerek yağmalamaya çalıştığını anlattı.
Sanıklardan Sungur’un kendisine "Bana para vermezseniz, yarım bıraktığım işi tamamlayacağım." dediğini aktaran avukat Sadıkahmet, "Erdi Sungur, Emre Aşık ve beni öldüreceğini, merminin adaletten daha hızlı olduğunu söyledi ve Emre Aşık’ın mezarını buraya kazacağız diye tarla görüntü gösterdi. Hepimiz hala ölümle tehdit ediliyoruz. Evladımı öldürmekle tehdit ediyor. Birileri ölmeden adaletin yerini bulmasını istiyorum." dedi.