En zengin çiftin boşanma nedeni ihanet çıktı
Dünyanın en zengin adamı, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos (54) ile eşi Mackenzie Bezos'un (48) ayrılık kararı dünyanın gündeminde. 25 yıllık evliliğin son bulmasıyla ilgili ihanet iddiası ortaya atıldı.
Dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile eşi ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Boşanma kararı sonrası gözler ikilinin nasıl bir mal varlığı paylaşımı yapacağına çevrildi. Mackenzie Bezos'un dünyanın en zengin kadını olacağı konuşulmaya başlandı.
Ayrılık kararının ardında ise bir skandal yattığı ortaya çıktı. Çiftin evliliklerini sonlandırma sebebi olarak eski sunucu Lauren Sanchez gösterildi.
Jeff Bezos’un yaklaşık 8 aydır eşini aldattığı ortaya çıkarken, başarılı iş insanının eskiden Fox 11’de sunuculuk yapan ve Hollywood’un önde gelen yetenek avcılarından biriyle evli olan Lauren Sanchez’le birlikte olduğu önü sürüldü.