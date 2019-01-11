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  3. 11 Ocak 2019 09:05

En zengin çiftin boşanma nedeni ihanet çıktı

Dünyanın en zengin adamı, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos (54) ile eşi Mackenzie Bezos'un (48) ayrılık kararı dünyanın gündeminde. 25 yıllık evliliğin son bulmasıyla ilgili ihanet iddiası ortaya atıldı.

En zengin çiftin boşanma nedeni ihanet çıktı

Dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile eşi ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Boşanma kararı sonrası gözler ikilinin nasıl bir mal varlığı paylaşımı yapacağına çevrildi. Mackenzie Bezos'un dünyanın en zengin kadını olacağı konuşulmaya başlandı.

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En zengin çiftin boşanma nedeni ihanet çıktı

Ayrılık kararının ardında ise bir skandal yattığı ortaya çıktı. Çiftin evliliklerini sonlandırma sebebi olarak eski sunucu Lauren Sanchez gösterildi.

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En zengin çiftin boşanma nedeni ihanet çıktı

Jeff Bezos’un yaklaşık 8 aydır eşini aldattığı ortaya çıkarken, başarılı iş insanının eskiden Fox 11’de sunuculuk yapan ve Hollywood’un önde gelen yetenek avcılarından biriyle evli olan Lauren Sanchez’le birlikte olduğu önü sürüldü.

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En zengin çiftin boşanma nedeni ihanet çıktı

Trump’a yakınlığıyla bilinen Enquirer dergisinin Bezos ile 49 yaşındaki Sanchez arasında yaşadığı aşkı ifşa edeceğini duyurmasının ardından çiftin böyle bir açıklama yoluna gittiği belirtildi.

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