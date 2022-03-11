Erdal Özyağcılar'dan Kemal Sunal hakkında samimi itiraflar

"HER SETİM ÇOCUK BAHÇESİ"

Sanatçı, "Sinema filminde başrol alamamak içinizde bir ukde mi?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Hayır. Rolün büyüğü de vardır, küçüğü de vardır ama rol benim çocuk bahçeme uyuyorsa zaten orada çok mutlu oluyorum. Benim her setim bir çocuk bahçesi, öyle bir hevesle gidiyorum ve sette çok mutlu oluyorum.