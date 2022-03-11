Erdal Özyağcılar'dan Kemal Sunal hakkında samimi itiraflar
Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, ''40'' programında Cansu Canan Özgen'in sorularını yanıtladı.
'Ah Güzel İstanbul' isimli 1966 yapımı ilk filminde Sadri Alışık ile kamera karşısına geçen, Türk sinemasının efsaneleri Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Fatma Girik, Kadir İnanır, Şener Şen, Adile Naşit, İlyas Salman, Nevra Serezli, Tarık Akan ve Türkan Şoray'la birlikte rol alan Erdal Özyağcılar, '40' programında çarpıcı açıklamalar yaptı.
"HER SETİM ÇOCUK BAHÇESİ"
Sanatçı, "Sinema filminde başrol alamamak içinizde bir ukde mi?" sorusunu şöyle yanıtladı:
"Hayır. Rolün büyüğü de vardır, küçüğü de vardır ama rol benim çocuk bahçeme uyuyorsa zaten orada çok mutlu oluyorum. Benim her setim bir çocuk bahçesi, öyle bir hevesle gidiyorum ve sette çok mutlu oluyorum.
O dönemde Türk sinemasını Anadolu'daki sinemacılar idare ediyordu. Beş tane sineması olan parasını alıp gelirdi, 'Bana şu şu oyunculu film yap' derdi. Ne yapsın buradaki adam da? Düzen buydu. Mesela Şener Şen, Ertem Eğilmez'i benden daha önce tanıyordu. O zaman sıra vardı, sıra onda. İlle de başrol oynamakla ilgili sorunum olmadı"
Kariyerinde birbirinden değerli oyuncularla aynı projede yer alan Özyağcılar, "Bu isimler arasında tekrar bir film çekebilseydik dedikleriniz var mı?" sorusuna, hiç düşünmeden "Hepsiyle" karşılığını verdi.