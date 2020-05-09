Erkan Kolçak Köstendil: Ev kadınlığı çok zormuş, hiç bitmeyen bir iş var
Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, koronavirüs salgına karşı eşi Cansu Tosun ile birlikte kendisini eve kapatarak tedbiri elden bırakmıyor. Bu süreçte neler yaptığından bahseden Köstendil, "Ev kadınlığı çok zormuş. Hiç bitmeyen bir iş var" ifadelerini kullandı
Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da 'Vartolu' karakterini canlandıran oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, katıldığı bir programda karantinanın nasıl geçtiğini anlattı.
"HİÇ BİTMEYEN BİR İŞ VAR" Köstendil, internet üzerinden yayınlanan 'İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk oldu ve şunları söyledi: Benim için sıkıntılı bir süreç oldu. Ev kadınlığının ne denli büyük ve zor bir meslek olduğunu öğrendim. Hiç bitmeyen bir iş var.
Mutfak önlüğüm, elektrikli süpürgem ve çamaşır sepetimle elimden gelen her şeyi yaptım. Evi temizlemek çok yorucuydu.