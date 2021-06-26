Eski eşiyle tatile çıkan Damla Ersubaşı'dan barışma açıklaması
Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle ünlenen Damla Ersubaşı, şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den boşanmıştı. İki çocuk sahibi Damla Ersubaşı, eşiyle birlikte tatilde görüntülendi. Ersubaşı, eski eşiyle barıştığı iddialarına yanıt verdi.
Damla Ersubaşı, 2 çocuğunun babası Mustafa Can Keser'den şiddet gördüğünü iddia edip mahkemelik olmuş, çift 2020 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Eski eşler çocuklarıyla birlikte tatilde görüntülendi.
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Bodrum Türkbükü'nde objektiflere takılan Damla Ersubaşı; kızları Zehra, Zeynep Nisa ve eski eşi Mustafa Can Keser ile mutlu bir aile pozu verdi.
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Güzel havanın tadını doyasıya çıkaran ikili, yakından ilgilendikleri çocukları ile tüm gün denizde vakit geçirdi.
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"BARIŞMADIK"
Gazetecilerin görüntü aldığını fark eden ikiliden Ersubaşı, barışma sorularına, "Arkadaşlar biz barışmadık. Her zamanki gibi çocuklarımız için bir araya geldik" yanıtını verdi.
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