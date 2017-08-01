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DİYARBAKIR'DA HAİN SALDIRI ! BİNBAŞI ŞEHİT OLDU
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  3. 01 Ağustos 2017 11:33

Eskiden kadın olduğuna kimse inanamıyor

Bir zamanlar kadın olan fakat sonradan cinsiyet değiştirerek erkek olan Jaimie Wilson'un inanılmaz değişimi gerçekten şaşırtıcı.

Eskiden kadın olduğuna kimse inanamıyor

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Eskiden kadın olduğuna kimse inanamıyor

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Eskiden kadın olduğuna kimse inanamıyor

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Eskiden kadın olduğuna kimse inanamıyor

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