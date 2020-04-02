Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reytingleri altüst etti!
Her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle de zirvedeki yerini korudu. Zirvenin gediklisi, olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, kendi gününde yine en çok izlenen yapım oldu.
Her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle de zirvedeki yerini korudu. Zirvenin gediklisi, olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, kendi gününde yine en çok izlenen yapım oldu.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, tüm kişilerde 11,99 izlenme oranı ve 22,24 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
SOSYAL MEDYAYA DA DAMGA VURDU Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bölüm etiketi #edho, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.
162'NCİ BÖLÜMDE NELER OLDU? Tufan ile Hızır'ın işbirliği işe yaramış Altan gibi bir beladan sonunda kurtulmuşlardır. Hızır'ın en yakınlarıyla dahi paylaşmadığı gizli planı, anne ve babasının ölüm korkusunu yaşamış olan Hızır Ali'yi çok sinirlendirir. Ona güvenilmediğini ve bir teste tabii tutulduğunu düşünen Hızır Ali, bu durumdan Alparslan'ı sorumlu tutacak ve tüm öfkesini ona yansıtacaktır. Altan'dan sonra sıra Nasuh ve onunla birlikte hareket eden Feyyaz'a gelir. Nasuh elini kuvvetlendirmek için paralarını dolaylı yoldan da olsa kaptırdığı Kepelilerle işbirliği içine girmek için kolları sıvar. O paralar karşılığında Çakırbeylilere karşı birlikte savaşacaklardır. Feyyaz ise masada ikili oynamaya devam etmektedir. Anlaşmaya oturduğu diğer masanın güçlü bir isminden, etrafındaki aileler de dahil olmak üzere Çakırbeylilerin bitirileceği sözünü alır. Öngörüleriyle hareket eden Alparslan, risk altındaki herkesi biran önce güvenli bir alana göndermek ister. Bu kararın nedeni ise çok geçmeden acı bir şekilde anlaşılacaktır. Diğer yandan Feyyaz'ı Tipi ve Rafet izlemeye almıştır. Nasuh'la olan görüşmesi sonrasında kıskıvrak yakalanarak, onunla ilgili son kararı verecek olan Hızır'a teslim edilir. Feyyaz hain olduğunu inkar ederek durumu düzeltebileceğini düşünecek ve oğlunun ölümü pahasına gerçekleri söylemeyecektir.