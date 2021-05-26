Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz veda

Haşmet Façalı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Haşmet'in ölümü hem Façalı hem de Çakırbeyli ailelerini yıktı. Hızır Çakırbeyli ise üst üste gelen acı kayıpların intikamını almak için yemin etti.

Dizide 'Façalı dayı' olarak da bilinen Haşmet Façalı'yı canlandıran başarılı oyuncu Turgun Tunçalp ise son bölümle birlikte EDHO'ya veda etti.