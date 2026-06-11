Esra Dermancıoğlu 17 kilo verip iğne ipliğe döndü! Zayıflama sırrını da açıkladı
Siyah Kalp ve Fatmagül'ün Suçu Ne dizilerinin usta oyuncusu Esra Dermancıoğlu, 17 kilo vererek 57. yaş gününü kutladı. Saat 17.00'den sonra yemek yemeyi keserek formuna kavuştuğunu açıklayan Dermancıoğlu'nun sosyal medyadaki son paylaşımları büyük beğeni topladı.
Fatmagül'ün Suçu Ne, Kırgın Çiçekler, Bir Zamanlar Çukurova ve son olarak Siyah Kalp dizilerindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren usta oyuncu Esra Dermancıoğlu, geçirdiği fiziksel değişimle magazin dünyasının gündeminde.
57. yaş gününü sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fotoğraflarla kutlayan başarılı oyuncu, tam 17 kilo vererek ulaştığı fit görünümüyle takipçilerinden tam not aldı.
Son dönemde yaşadığı fiziksel değişimin arka planını takipçileriyle şeffaf bir şekilde paylaşan Esra Dermancıoğlu, uyguladığı diyet rutinine dair şu kritik bilgiyi verdi:
"Saat 17.00'den sonra yemek yemeyi kestim. Başka bir şey yapmadan sadece diyet yapıyorum."
Usta oyuncunun, aralıklı oruç (intermittent fasting) mantığına benzer bu beslenme disipliniyle kısa sürede sağlıklı bir şekilde 17 kilo vermesi, hayranları tarafından "Mükemmel bir değişim" ve "Harika görünüyorsun" gibi yorumlarla desteklendi.