Ünlü iş insanı Erden Timur'a tahliye kararı!

Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un tahliyesine karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nun, "futbolda bahis" iddialarıyla ilgili yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan 29 Aralık 2025'te tutuklanan eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ‘yurtdışına çıkış yasağı’ ve ‘imza verme’ şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

DHA