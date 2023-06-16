Etek giyen Vartolu sosyal medyanın diline düştü

Çukur dizisindeki Vartolu rolüyle hafızalara kazınan Erkan Kolçak Köstendil, eşi Cansu Tosun ile bir davet için İskoçya'ya gitti. Ünlü oyuncu, İskoçya'nın yöresel kıyafetleri giyerek poz vermeyi ihmal etmedi.