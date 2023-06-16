Etek giyen Vartolu sosyal medyanın diline düştü
Çukur dizisindeki Vartolu karakteriyle hafızalara kazınan Erkan Kolçak Köstendil, İskoçya tatilinde etek giydi. Ünlü oyuncunun etekli pozları sosyal medyada olay oldu.
Çukur dizisindeki Vartolu rolüyle hafızalara kazınan Erkan Kolçak Köstendil, eşi Cansu Tosun ile bir davet için İskoçya'ya gitti. Ünlü oyuncu, İskoçya'nın yöresel kıyafetleri giyerek poz vermeyi ihmal etmedi.
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Müjde Uzman ve Hazar Ergüçlü'nün de aralarında bulunduğu ekiple İskoçya'da eğlenceli zamanlar geçiren Erkan Kolçak Köstendil, İskoçların yöresel kıyafeti kilt giydi. Cansu Tosun da Instagram hesabından eşinin etekleri pozlarını yayınladı.
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Başarılı oyuncunun Çukur'daki rolünü hatırlatan kullanıcılar "Vartolu mezarında ters döndü" yorumları yaptı.
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