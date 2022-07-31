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  4. Evlilik programıyla ünlenmişti: Naz Mila'dan beyaz bikinili poz

Evlilik programıyla ünlenmişti: Naz Mila'dan beyaz bikinili poz

Evlilik programlarıyla adından söz ettiren gelin adayı Naz Mila, sosyal medyada paylaşımları ile dikkat çekmeye devam ediyor.

Evlilik programıyla ünlenmişti: Naz Mila'dan beyaz bikinili poz - Resim: 1

Bir dönem Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen izdivaç programında ünlenen Naz Mila programın final yapmasıyla sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Evlilik programıyla ünlenmişti: Naz Mila'dan beyaz bikinili poz - Resim: 2

Hem yaptığı erotik paylaşımlarla hem de takipçilerine verdiği yanıtlarla gündeme gelen Naz Mila şu sıralar tatilde. Naz Mila tatilde de iddialı seçimler yapıyor.

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Evlilik programıyla ünlenmişti: Naz Mila'dan beyaz bikinili poz - Resim: 3

Göğüslerinin yarısını açıkta bırakan bir beyaz bikini giyen gelin adayı pozlarını takipçileriyle paylaştı.

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Evlilik programıyla ünlenmişti: Naz Mila'dan beyaz bikinili poz - Resim: 4

Naz Mila'nın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafı görenler "Bikini üstü küçük değil mi?" yorumları yaptı.

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