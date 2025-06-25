''Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı boşandı'' iddiası doğru çıktı...
Bundan yaklaşık 2 yıl önce dünya evine giren ünlü oyuncu Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın sessiz sedasız tek celsede boşandığı iddiasının ardından Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı boşanmanın henüz gerçekleşmediğini ancak boşanma kararını aldıklarını ilan etti.
Oyuncu Ezgi Mola dört yıldır birlikte olduğu işletmeci Mustafa Aksakallı ile 2023 yılında evlenmişti.
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Uzun bir süre devam eden birlikteliklerinde sade bir törenle hayatını Mustafa Aksakallı ile birleştiren Ezgi Mola kısa bir süre sonra ise hamile olduğu müjdesini vermişti.
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Geçtiğimiz kasım ayında ise Ezgi Mola - Mustafa Aksakallı çiftinin Can ismini verdikleri bebeklerini dünyaya gelmişti.
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Ancak bugün magazin gündemine bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı.
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