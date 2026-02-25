Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti 150 Milyon TL’lik iddia için sessizliğini bozdu
Türkiye'nin en ünlü çifti Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in kazançlarıyla yaptıkları yatırımlarla ilgili geçtiğimiz günlerde ortaya atılan "150 milyon TL'lik" iddialar sonrasında Burak Özçivit sessizliğini bozdu.
Kuruluş Osman dizisinin ardından tek kişilik tiyatro oyunuyla sahnelerde boy gösteren Burak Özçivit, Esenyurt'tan 150 milyon TL'ye 30 daire aldığı yönündeki iddialara yanıt verdi.
Sosyal medyada "Servetine servet kattı" yorumları havada uçuşurken, yakışıklı oyuncu sessizliğini bozdu.
Küçük Sırlar, Kara Sevda ve son olarak Kuruluş Osman gibi rekortmen dizilerin başrol oyuncusu Burak Özçivit, son günlerde oyunculuğundan ziyade "gayrimenkul yatırımlarıyla" magazin gündemine oturdu.
Ünlü oyuncunun İstanbul Esenyurt'tan tam 30 daire satın aldığı ve bu yatırım için 150 milyon TL ödediği öne sürülmüştü.
