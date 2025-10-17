Fazıl Say üçüncü kez nikah masasına oturarak ile sahne arkadaşıyla hayat arkadaşı oldu
Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, flüt sanatçısı Aslıhan And ile sessiz sade bir nikah töreniyle hayatını birleştirdi.
Daha önce 2 kez evlenip boşanan dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aşkını ilan etmişti.
Ünlü oyuncu Erhan Yazıcıoğlu'nun yeğeni olan Aslıhan And ile Fazıl Say uzun zamandır aşk yaşıyordu.
Çiftin nikah sonrası mayıs ayında İstanbul’da daha geniş katılımlı bir kutlama yapacakları da öğrenildi.
Fazıl Say, flüt sanatçısı Aslıhan And ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.
