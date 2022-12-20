Fenomen Çılgın Dondurmacı Dubai'de! Son videosu yine olay
TikTok uygulamasında paylaştığı videolarla milyonlarca takipçi kazanan Çılgın Dondurmacı son olarak Dubai'de çektiği videoları paylaştı.
TikTok uygulamasında 18 milyondan fazla takipçisi bulunan Çılgın Dondurmacı dur durak bilmiyor. Dubai'de tezgahını açan Çılgın Dondurmacı adıyla bilinen Mehmet Dinç, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yeşil saten elbiseli kadınla yaptığı dansla ağızları açık bıraktı. Çılgın Dondurmacı kimdir?
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Çılgın Dondurmacı Dubai'den videolarını paylaşmaya devam ediyor.
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Fenomenliği Türkiye sınırlarını aşan Çılgın Dondurmacı, Dubai'de tezgahını kurdu, müşterileriyle yaptığı dansla izleyenlerin aklını başından aldı.
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Çılgın Dondurmacı kimdir?
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