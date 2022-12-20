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  4. Fenomen Çılgın Dondurmacı Dubai'de! Son videosu yine olay

Fenomen Çılgın Dondurmacı Dubai'de! Son videosu yine olay

TikTok uygulamasında paylaştığı videolarla milyonlarca takipçi kazanan Çılgın Dondurmacı son olarak Dubai'de çektiği videoları paylaştı.

Fenomen Çılgın Dondurmacı Dubai'de! Son videosu yine olay - Resim: 1

TikTok uygulamasında 18 milyondan fazla takipçisi bulunan Çılgın Dondurmacı dur durak bilmiyor. Dubai'de tezgahını açan Çılgın Dondurmacı adıyla bilinen Mehmet Dinç, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yeşil saten elbiseli kadınla yaptığı dansla ağızları açık bıraktı. Çılgın Dondurmacı kimdir?

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Fenomen Çılgın Dondurmacı Dubai'de! Son videosu yine olay - Resim: 2

Çılgın Dondurmacı Dubai'den videolarını paylaşmaya devam ediyor.

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Fenomen Çılgın Dondurmacı Dubai'de! Son videosu yine olay - Resim: 3

Fenomenliği Türkiye sınırlarını aşan Çılgın Dondurmacı, Dubai'de tezgahını kurdu, müşterileriyle yaptığı dansla izleyenlerin aklını başından aldı.

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Fenomen Çılgın Dondurmacı Dubai'de! Son videosu yine olay - Resim: 4

Çılgın Dondurmacı kimdir?

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