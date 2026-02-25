Fırtınalı aşk resmen bitti: Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan boşandı
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan boşandı. Ünlü çiftin evliliği sadece 7 ay sürdü.
Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil ve kendisinden 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan, 7 ay süren evliliklerini noktaladı. Sürekli ayrılıp barışmaları ve özel hayatlarına dair yaptıkları çarpıcı açıklamalarla gündemden düşmeyen ikilinin 7 aylık evliliği, bu sabah resmen sona erdi.
Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraflar katılmazken, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’i avukatı Şeyda Yıldırım temsil etti.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, evliliğin bitiş gerekçesi olarak “evlilik birliğinin temelden sarsılması” gösterildi.
Gülseren Ceylan cephesinden ilk açıklama
Boşanma kararının kesinleşmesinin ardından Gülseren Ceylan, avukatı aracılığıyla sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yayınladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Müvekkilim Gülseren Ceylan ile Mehmet Ali Erbil arasındaki evlilik, tarafların karşılıklı iradesi ve saygı çerçevesinde sona ermiştir.
Boşanma süreci; herhangi bir tartışma, polemik ya da yıpratıcı sürece mahal verilmeden, medeni bir anlayışla tamamlanmıştır. Bu karar, tarafların uzun değerlendirmeleri sonucunda, bundan sonraki yaşamlarını daha sağlıklı ve huzurlu şekilde sürdürebilmeleri amacıyla alınmıştır.
Müvekkilim, geçmişe ilişkin herhangi bir hususun kamuoyu nezdinde tartışma konusu yapılmasını arzu etmemekte; sürecin karşılıklı saygı ve nezaket çerçevesinde değerlendirilmesini önemsemektedir.
Kamuoyunun, tarafların özel hayatına ilişkin bu süreçte gerekli hassasiyeti göstermesini rica ederiz. Saygılarımızla.''