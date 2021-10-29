Fox TV'nin yeni dizisi Misafir için yeni karar
Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay'ın yeni dizisi Misafir'i bekleyenlere kötü haber geldi. Fox TV, 4 Kasım'da yayınlanması beklenen dizi hakkında yeni bir karar aldı.
Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay’ı bir araya getiren Misafir dizisi izleyiciler tarafından dört gözle bekleniyor. Özellikle de uzun süredir ekranlardan uzak olan Hazal Kaya’nın hayranları tarafından.
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Fox TV’de yayınlanacak dizinin yayın tarihi kısa süre açıklanmıştı. Dizinin 4 Kasım Perşembe akşamı Fox TV ekranında izleyicinin karşısına çıkacağı duyurulmuştu.
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Yeni dizinin dün ikinci fragmanı da yayınlanmıştı.
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Misafir’i merakla bekleyenler daha önce dizinin yeterince tanıtımı yapılmadığı gerekçesiyle rahatsızlıklarını sosyal medyada dile getirmişti.
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