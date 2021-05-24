Funda Aksu'dan aşk iddialarına yanıt

YENİ AŞK İDDİASI

Daha önce aşkı aradığını ve bir adayın da olduğunu söyleyen Mehmet Ali Erbil'in birkaç gün önce yeni sevgilisi ortaya çıktı. Son olarak "Kadınların peşini bırakmadığı" açıklamasıyla magazin gündemine gelen 64 yaşındaki şovmenin, İzmirli iş insanı Funda Aksu ile aşk yaşadığı konuşulmuştu.