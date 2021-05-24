Funda Aksu'dan aşk iddialarına yanıt
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile aşk yaşadığı iddia edilen Funda Aksu, sessizliğini bozdu.
Mehmet Ali Erbil, 18 Ekim 2018 tarihinde evinin banyosunda ayağı kayarak düşmüştü. Kırılan kaburgalarının akciğer zarını yırtması iç kanamaya neden olmuştu. Uzun yıllardır mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince ünlü şovmen, aylarca yoğun bakımda kalmıştı. Erbil, artık kötü günleri geride bıraktı.
YENİ AŞK İDDİASI
Daha önce aşkı aradığını ve bir adayın da olduğunu söyleyen Mehmet Ali Erbil'in birkaç gün önce yeni sevgilisi ortaya çıktı. Son olarak "Kadınların peşini bırakmadığı" açıklamasıyla magazin gündemine gelen 64 yaşındaki şovmenin, İzmirli iş insanı Funda Aksu ile aşk yaşadığı konuşulmuştu.
Bu haberlerin ardından ünlü şovmen, 559 bin takipçisi bulunan Instagram hesabındaki profil resmine Funda Aksu ile çekilmiş bir karesini koyarak, aşk iddialarını doğrulamıştı.
ERBİL'DEN İLK AÇIKLAMA
Hakkında çıkan aşk iddiaların ardından posta.com.tr'ye konuşan Mehmet Ali Erbil, "Kendisi değer verdiğim bir hanımefendi" yorumunda bulunmuştu.