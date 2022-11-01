Galatasaray'ın eski yengesi Wanda Nara'dan yürek hoplatan poz
Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozuyla olay yarattı.
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Mauro Icardi'nin ayrıldığı eşi Wanda Nara magazin gündeminden düşmüyor.
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Galatasaray'ın eski yengesi Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde Arjantinli bir şarkıcıyla yeni bir ilişkiye başladığını duyurmuştu.
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Nara bu sefer de Cadılar Bayramı paylaşımıyla gündeme geldi.
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Instagram hesabından cüretkar pozlarını paylaşan Wanda Nara, Cadılar Bayramı kostümüyle olay yarattı.
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