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  4. Galatasaray'ın eski yengesi Wanda Nara'dan yürek hoplatan poz

Galatasaray'ın eski yengesi Wanda Nara'dan yürek hoplatan poz

Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozuyla olay yarattı.

Galatasaray'ın eski yengesi Wanda Nara'dan yürek hoplatan poz - Resim: 1

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Mauro Icardi'nin ayrıldığı eşi Wanda Nara magazin gündeminden düşmüyor. 

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Galatasaray'ın eski yengesi Wanda Nara'dan yürek hoplatan poz - Resim: 2

Galatasaray'ın eski yengesi Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde Arjantinli bir şarkıcıyla yeni bir ilişkiye başladığını duyurmuştu. 

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Galatasaray'ın eski yengesi Wanda Nara'dan yürek hoplatan poz - Resim: 3

Nara bu sefer de Cadılar Bayramı paylaşımıyla gündeme geldi. 

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Galatasaray'ın eski yengesi Wanda Nara'dan yürek hoplatan poz - Resim: 4

Instagram hesabından cüretkar pozlarını paylaşan Wanda Nara, Cadılar Bayramı kostümüyle olay yarattı. 

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