Galatasaray'ın yıldızı Icardi ile Wanda Nara'dan sürpriz paylaşım
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den ayrıldıktan sonra rapçi L-Gante ile el ele görüntülenen Wanda Nara, Türkiye'ye gelerek Icardi'yle buluştu. İkilinin paylaşımları kafaları karıştırdı.
Mauro Icardi'den ayrılık kararı aldığını açıklayan ve rapçi L-Gante ile el ele görüntülenen Wanda Nara Türkiye'ye geldi.
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Galatasaray'da Icardi ile bir dargın bir barışık bir ilişki yaşayan Nara, Ofspor maçını kadroda olmayan yıldız oyuncuyla birlikte izledi.
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Nara da sosyal medya hesabından tribünlerdeki fotoğrafları yayınladı.
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Icardi ise güllerle süslenmiş özel bir otomobilin fotoğraflarını paylaştı.
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