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  4. Galatasaray'ın yıldızı Icardi ile Wanda Nara'dan sürpriz paylaşım

Galatasaray'ın yıldızı Icardi ile Wanda Nara'dan sürpriz paylaşım

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den ayrıldıktan sonra rapçi L-Gante ile el ele görüntülenen Wanda Nara, Türkiye'ye gelerek Icardi'yle buluştu. İkilinin paylaşımları kafaları karıştırdı.

Galatasaray'ın yıldızı Icardi ile Wanda Nara'dan sürpriz paylaşım - Resim: 1

Mauro Icardi'den ayrılık kararı aldığını açıklayan ve rapçi L-Gante ile el ele görüntülenen Wanda Nara Türkiye'ye geldi.

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Galatasaray'ın yıldızı Icardi ile Wanda Nara'dan sürpriz paylaşım - Resim: 2

Galatasaray'da Icardi ile bir dargın bir barışık bir ilişki yaşayan Nara, Ofspor maçını kadroda olmayan yıldız oyuncuyla birlikte izledi.

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Galatasaray'ın yıldızı Icardi ile Wanda Nara'dan sürpriz paylaşım - Resim: 3

Nara da sosyal medya hesabından tribünlerdeki fotoğrafları yayınladı.

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Galatasaray'ın yıldızı Icardi ile Wanda Nara'dan sürpriz paylaşım - Resim: 4

Icardi ise güllerle süslenmiş özel bir otomobilin fotoğraflarını paylaştı.

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