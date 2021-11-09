Gelin adayı Esmira son hali ile şaşkına çevirdi
Bir dönemin çok konuşulan gelin adaylarının başında gelen Esmira, geçirdiği estetik operasyonlar sonrası bambaşka biri oldu.
Bir dönemin çok konuşulan gelin adaylarının bazıları ortadan kaybolurken bazıları da sosyal medyada aktif. Onlardan biri olan Esmira değişimiyle şaşırttı.
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Zuhal Topal'ın izdivaç programında ünlenen Esmira bir döneme damga vurmuştu. Öyle ki Birkan ve Sevgi'nin görüntüleri sonrası Esmira'nın da Birkan ile yatak görüntüleri ortaya çıkmıştı.
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Esmira daha önce yaptığı açıklamalarla kanal yönetimini de ifşa etmiş ve karşısında çıkan adayların kurgu olduğunu söylemişti.
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Gelin adayı Esmira uzun yıllar sonra değişimiyle gündemde.
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