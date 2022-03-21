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  4. Geniş Aile'nin Yetersiz Ulvi'si Bülent Çolak yıllara yenik düştü: İşte son hali...

Geniş Aile'nin Yetersiz Ulvi'si Bülent Çolak yıllara yenik düştü: İşte son hali...

Geniş aile dizisinde Ufuk Özkan ve Zuhal Topal ile rol alan Ulvi karakterine can veren ünlü oyuncu Bülent Çolak yıllar içindeki değişimiyle gündeme geldi.

Geniş Aile'nin Yetersiz Ulvi'si Bülent Çolak yıllara yenik düştü: İşte son hali... - Resim: 1

Bülent Çolak yıllar önce efsane dizi Geniş Aile'de rol alarak hafızalara kazındı.

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Geniş Aile'nin Yetersiz Ulvi'si Bülent Çolak yıllara yenik düştü: İşte son hali... - Resim: 2

Ufuk Özkan'ın başrol olduğu dizide Cevo'nun arkadaşı olan Ulvi saflığıyla herkesi güldürdü.

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Geniş Aile'nin Yetersiz Ulvi'si Bülent Çolak yıllara yenik düştü: İşte son hali... - Resim: 3
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Geniş Aile'nin Yetersiz Ulvi'si Bülent Çolak yıllara yenik düştü: İşte son hali... - Resim: 4

Cevo'nun kendisine taktığı isimlerle capslere konu olan Ulvi bu zamanlarda bile hala popüler

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