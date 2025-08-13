İktidarın zammına rest çeken Memur-Sen kararını verdi: ''Meydanlara çıkıyoruz''

  1. Anasayfa
Memur-Sen AK Parti iktidarının zam teklifini "yetersiz ve adaletsiz" diyerek reddetti ve 13 Ağustos’tan itibaren ülke genelinde eylem süreci başlatma kararı aldı.

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde takvim işliyor. Buna göre 11 hizmet kollunda kamu görevlilerini temsil eden sendikaların tekliflerinin ön müzakereleri tamamlandı. Komisyon raporlarının müzakere edilme toplantıları ise 11 Ağustos itibarıyla sona erdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Başkanlığı’nda yapılan toplantıda, kamu işveren heyetinin ilk teklifi açıklandı.

Dün açıklanan teklife göre AK Parti iktidarından memur ve memur emeklileri için 2026’nın ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci altı ay için yüzde 6; 2027 ilk altı ayı yüzde 4 ve ikinci 6 ay için yine yüzde 4 oranında zam teklifi yapıldı.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada "Teklifimiz 2026 yılı ilk altı ay için yüzde 10, ikinci altı ay için yüzde 6; 2027 yılı ilk altı ay için yüzde 4 ve ikinci altı ay için yüzde 4 şeklindedir. Bu teklif henüz ilk teklifimizdir. Memurlarımıza toplu sözleşme sürecimiz devam ediyor" demişti.

Ancak hükümetin dün açıkladığı ve milyonlarca memur ile emekliyi hayal kırıklığına uğratan zam teklifinin yankıları sürerken, yetkili konfederasyon Memur-Sen'den beklenen karşı hamle geldi. "Yetersiz ve adaletsiz" olarak nitelendirdiği teklifi kesin bir dille reddeden Memur-Sen, bu akşam yayınladığı sonuç bildirisiyle ülke genelinde eyleme gideceğini duyurdu.

Memur-Sen Başkanlar Kurulu tarafından yayınlanan bildiride, hükümetin 2026 için %10 + %6 ve 2027 için %4 + %4'lük zam teklifinin "geçmiş kayıpları telafi etmekten, gelecekteki kaygıları önlemekten" çok uzak olduğu belirtildi. Teklifin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "En düşük memur maaşını en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz" sözüne rağmen bu hedefi sağlamadığı vurgulandı.

Bildiride, "Sorunların masada çözülmesine imkan varken işveren bu teklifle kamu görevlileri ve emeklilerini meydanlara çıkmaya zorlamıştır" ifadeleri kullanılarak, hükümetin uzlaşmaz bir tavır sergilediği mesajı verildi.

Memur-Sen, "hakkaniyetli ve gerçekçi bir teklif" gelene kadar devam edeceğini belirttiği eylem takvimini de kamuoyuyla paylaştı. Buna göre süreç şöyle işleyecek:

13 Ağustos Çarşamba: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önü dahil, 81 ilde kitlesel basın açıklaması ve eylem.

14 Ağustos Perşembe: Sendikaların kendi eylemleri ve Emekli Memur-Sen eylemi.

15 Ağustos Cuma: Hükümetten gelecek yeni teklif beklenecek. Teklifin gelmemesi veya yetersiz olması durumunda...

15-16 Ağustos Cuma-Cumartesi: 81 ilde "Memur/Emekli Nöbette Eylem Çadırı" kurulması.

18 Ağustos Pazartesi: Ülke genelinde İŞ BIRAKMA EYLEMİ, Yürüyüş ve Ankara Mitingi.

Hükümetin teklifi ile Memur-Sen'in talepleri arasındaki derin uçurum, krizin temel nedenini oluşturuyor. Hükümetin iki yıl için toplamda %24'lük kümülatif teklifine karşılık Memur-Sen, sadece 2026 yılı için refah payı dahil %70'lik bir artış talep ediyordu.

Memur-Sen'in iş bırakma ve miting kararı, toplu sözleşme sürecinde tansiyonun en üst seviyeye çıktığını gösteriyor. Gözler şimdi, hükümetin Cuma gününe kadar yeni ve revize edilmiş bir teklif sunup sunmayacağına çevrildi.

 

