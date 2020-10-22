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  3. 22 Ekim 2020 10:18

Gerçek Rapunzel bulundu

Almanya’nın Düsseldorf kentinde yaşayan Stefanie Classen (31), 16 yaşından beri saçını uzatıyor. Sosyal medyada iki binden fazla takipçisi olan Classen, saçlarını 2 metre uzunluğa ulaşana kadar kesmeyeceğini ifade etti.

Gerçek Rapunzel bulundu

Ünlü masallardan Rapunzel’in gerçek hali, Almanya’nın Düsseldorf kentinde ortaya çıktı. Güvenlik görevlisi olarak çalışan Stefanie Classen adlı 31 yaşındaki kadın, 15 yıldır saçlarını kesmiyor. Sosyal medyada 2 binden fazla takipçisi olan Classen, saçlarıyla ilgili gelişmeleri ve görüntüleri de hayranlarıyla paylaşıyor.

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Gerçek Rapunzel bulundu

Yerel medyaya konuşan Classen, "16 yaşına girdiğimde saçlarımı kestirmeme kararı aldım. Uzun saçlı olmayı her zaman güzel olmakla ilişkilendiriyorum. Şu anda saçlarım bileklerime kadar geliyor. 

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Gerçek Rapunzel bulundu

Erkek arkadaşım Ralph ise fotoğraflarımı çekiyor. Küçükken ailem saçlarım omuzlarıma kadar geldiğinde kestiriyordu. Yetişkin olduğumda ise uzatmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

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Gerçek Rapunzel bulundu

Kendisine bir hedef belirlediğini ifade eden Classen, "2022’ye kadar saçlarımın 2 metre olacağını düşünüyorum. O kadar uzadığını görmek eğlenceli olacak. 

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