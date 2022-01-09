Gönül Dağı dizisinin sevilen ismi veda etti
TRT ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı 46. Bölüm ile izleyiciyi ekrana kilitledi. Dizinin yeni bölümünde yaşanan ayrılık şok etkisi yarattı.
Yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Gönül Dağı dizisi ekran başındakilere duygu dolu anlar yaşattı. Geçtiğimiz hafta ekranlara gelmeyen Gönül Dağı dizisi yeni bölümüyle yine gönüllere dokunmayı bildi.
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Başarılı bir oyuncu kadrosunun yer aldığı Gönül Dağı dizisi son bölümünde ekranlara gelenler geceye damga vurmayı başardı.
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Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan’ın yanı sıra genç ve başarılı isimlerin de rol aldığı dizide seyirciyi yıkan bir gelişme yaşandı.
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Cumartesi akşamlarının fenomen dizisi olan Gönül Dağı en yakın rakiplerini bile gerisine alarak reyting sıralamasında zirveyi bırakacak gibi durmuyor.
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