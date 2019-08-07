Grinin Elli Tonu'nun güzeli aşk tatilinde görüntülendi

Grinin Elli Tonu filminde Anastasia karakterine hayat veren ve sıra dışı cinsel ilişki sahneleriyle adından söz ettiren Johnson, 2018 yılında verdiği bir röportajda, cinsel içerikli sahneler için şunları söylemişti: ''Bazı insanlar benim canlandırdığım karakter gibi bu tip şeylerle ilgilendiğimi düşünüyorlar, ama söz konusu bile değil. Oyuncuyum ve öyleymiş gibi yaparım. Sanırım bu herkesin başına geliyor."

