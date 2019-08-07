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  3. 07 Ağustos 2019 08:55

Grinin Elli Tonu'nun güzeli aşk tatilinde görüntülendi

Grinin Elli Tonu filmindeki Anastasia karakteriyle akıllara kazınan Amerikalı oyuncu Dakota Johnson, erkek arkadaşıyla New York'ta tatil yaparken görüntülendi.

Grinin Elli Tonu'nun güzeli aşk tatilinde görüntülendi

2015 yılında vizyona giren Grinin Elli Tonu filmiyle tüm dikkatleri üzerine çeken 29 yaşındaki ünlü oyuncu Dacota Johnson, 42 yaşındaki erkek arkadaşı Chris Martin ile New York'ta görüntülendi.

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Grinin Elli Tonu'nun güzeli aşk tatilinde görüntülendi

Birkaç hafta önce ayrıldıkları yönünde dedikodular çıkan çiftin, oldukça samimi olduğu görülürken, güzel oyuncunun düzgün fiziği de dikkatlerden kaçmadı.

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Grinin Elli Tonu'nun güzeli aşk tatilinde görüntülendi

Güneşin keyfini çıkaran Johnson, bordo bikinisiyle büyük beğeni topladı.

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Grinin Elli Tonu'nun güzeli aşk tatilinde görüntülendi

Grinin Elli Tonu filminde Anastasia karakterine hayat veren ve sıra dışı cinsel ilişki sahneleriyle adından söz ettiren Johnson, 2018 yılında verdiği bir röportajda, cinsel içerikli sahneler için şunları söylemişti: ''Bazı insanlar benim canlandırdığım karakter gibi bu tip şeylerle ilgilendiğimi düşünüyorlar, ama söz konusu bile değil. Oyuncuyum ve öyleymiş gibi yaparım. Sanırım bu herkesin başına geliyor."

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