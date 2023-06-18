Gülben Ergen'den şaşırtan çıkış: ''Ben boşanmayı severim''

"MUSTAFA'YLA YAŞADIKLARIMIZ SİZİN BİLMENİZ GEREKEN BİR ŞEY DEĞİL"

2004-2012 yılları arasında evli kaldığı 3 çocuğunun babası Mustafa Erdoğan'la ilgili de konuşan Ergen, sözlerine şöyle devam etti: " Genel olarak evlilikte adamın başka bir sevgilisi varsa neden evlisiniz? Yatakları ayırıp gözünün dışarıda olması evlilik kurumuna da saygısızlık değil mi? Benim yaşamdaki en değerli dostum Mustafa Erdoğan'dır. Magazinde en zor günlerimizde bile maddi ve manevi olarak birbirimizin yanındaydık. Biz hiçbir şekilde neden ayrıldığımız yansıtmadık. Ne kadar güzel bir şey başardık. Biz her şeyi Mustafa'yla kendi içimizde yaşadık, sizin bilmeniz gereken bir şeyler değildi. Uzun süren bir şeydi. Evliliklerin bitmesi ve başlaması bu kadar kamuoyuna mal olmamalı."