Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem'in uyuşturucu testi sonuçları ortaya çıktı
Yalova'da evinin penceresinden düşerek ölen şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem'in yasaklı madde kullandığı iddiası sosyal medyada gündem olmuştu. Tuğyan Ülkem'in test sonuçları ortaya çıktı.
Yalova’da 26 Eylül 2025 tarihinde yüksekten düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada Adli Tıp Raporu tamamlandı. Rapora göre Gül Tut’un vücudunun çeşitli bölgelerinde yüksekten düşmeye bağlı çok sayıda travmatik emareye rastlandı. Cinsel muayenede ise akut (yeni) travmatik bir ize rastlanmadığı belirtildi.
Güllü'nün yapılan otopsisinde beyninde kanama, boyun travması, çok sayıda kemik kırığı, iç organ yaralanması ve iç kanama tespit edildi. Ayrıca toksikolojik, histopatolojik ve biyolojik örnekler alındı.
Laboratuvar incelemelerinde Gül Tut’un kanında 3,53 promil etanol (alkol) bulunduğu açıklandı. Histopatolojik izlerin travmalarla uyumlu olduğu, biyolojik örneklerde ise Gül Tut dışında herhangi bir DNA profiline rastlanmadığı bildirildi.
Birinci İhtisas Kurulu’nun mütalaasında, zehirlenmeye dair herhangi bir tıbbi bulguya rastlanmadığı, ölümün yüksekten düşmeye bağlı genel beden travması sonucu gelişen kafa içi kanama, beyin hasarı ve iç organ yaralanmaları nedeniyle gerçekleştiği belirtildi. Adli tıp raporu, 13 Ekim 2025 tarihinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildi.
KIZININ TEST SONUÇLARI ORTAYA ÇIKTI
Kanal D'de ekrana gelen Neler Oluyor Hayatta programında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem ile ilgili ortaya atılan uyuşturucu madde iddialara son nokta koyuldu.