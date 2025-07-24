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Güzel oyuncu Salma Hayek ''58 yaşında olduğuma kim inanır'' dansıyla olay oldu

Dünyaca ünlü güzel oyuncu Salma Hayek 58 yaşına inat verdiği sosyal medyada yayınladığı dans şovuyla "yok artık" dedirtti.

Güzel oyuncu Salma Hayek ''58 yaşında olduğuma kim inanır'' dansıyla olay oldu - Resim: 1

Hollywood'un tartışmasız en güzel kadınlarından biri olarak gösterilen Salma Hayek, 58 yaşında olmasına rağmen güzelliğini korumayı başaran ünlüler arasında. 

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Güzel oyuncu Salma Hayek ''58 yaşında olduğuma kim inanır'' dansıyla olay oldu - Resim: 2

Sosyal medyada sık sık paylaştığı fotoğraflarla hayranlarını şaşırtan Hayek, bir kez daha genç mankenleri ve yaşıtlarını kıskandıran pozlarıyla ve sosyal medyada yaptığı dans şovuyla gündemde.

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Güzel oyuncu Salma Hayek ''58 yaşında olduğuma kim inanır'' dansıyla olay oldu - Resim: 3

Fit vücudu ve güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu dikkat çeken pozlarını hayranlarına ulaştırdı.

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Güzel oyuncu Salma Hayek ''58 yaşında olduğuma kim inanır'' dansıyla olay oldu - Resim: 4

58 yaşındaki güzel oyuncunun yayınladığı fotoğrafları ve dans şovu kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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