Güzel oyuncu Salma Hayek ''58 yaşında olduğuma kim inanır'' dansıyla olay oldu
Dünyaca ünlü güzel oyuncu Salma Hayek 58 yaşına inat verdiği sosyal medyada yayınladığı dans şovuyla "yok artık" dedirtti.
Hollywood'un tartışmasız en güzel kadınlarından biri olarak gösterilen Salma Hayek, 58 yaşında olmasına rağmen güzelliğini korumayı başaran ünlüler arasında.
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Sosyal medyada sık sık paylaştığı fotoğraflarla hayranlarını şaşırtan Hayek, bir kez daha genç mankenleri ve yaşıtlarını kıskandıran pozlarıyla ve sosyal medyada yaptığı dans şovuyla gündemde.
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Fit vücudu ve güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu dikkat çeken pozlarını hayranlarına ulaştırdı.
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58 yaşındaki güzel oyuncunun yayınladığı fotoğrafları ve dans şovu kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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