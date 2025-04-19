Güzel oyuncu Yağmur Bircan Çetin'e evli ve ünlü yönetmenden ahlaksız teklif!
Güzel oyuncu Yağmur Bircan Çetin, ünlü bir yönetmenin henüz kariyerinin başındayken kendisine ahlaksız bir teklifte bulunduğunu itiraf etti.
Hicran, Kan Çiçekleri, Aşk ve Umut ve Enasar: Sirayet-i Cin adlı yapımlardaki oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Yağmur Bircan Çetin kariyerinin başında ünlü bir yönetmenin ahlaksız bir teklifine maruz kaldığını duyurdu.
Güzel oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sektöre adım attığı ilk dönemde yaşadığı kabusu itiraf etti.
Çetin, yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı: "Bugün sizlere tanınmış bir yönetmenden nasıl ahlaksız bir teklif aldığımı anlatacağım. O zamana kadar denk geldiğim açık açık yapılmış en büyük terbiyesizliklerden birisi ne yazık ki. Henüz sektöre yeni başlamıştım. Bir arkadaşım, bu yönetmenin setinde çalışıyordu ve beni ona yönlendirdi. 'Yağmur, işte böyle böyle, hocanın numarası bu, yazabilirsin' dedi. Ben de adama yazdım ve kendimi tanıttım"
"Bana Benim ofisim şurada, geldiğinde görüşelim' dedi. Gittim, fakat ofisteki sinyal bozucu yüzünden şüphelendim. Ardından yönetmen bana, 'Viski ister misin?' diye sordu. 'Ben bir şey almayayım' dedim. Sonra bana, 'Neden oyuncu olmak istiyorsun? Sen çok akıllı bir kızsın' gibi konuşmalar yaptı. Ardından sözlerine devam etti, 'Hollywood sistemi gibi işler. Biz belli isimleri seçiyoruz, ünlü yapıyoruz. Bizim seçtiğimiz insanlar ünlü oluyor. Sen onlarla birlikte olacaksın. Merak etme, evli barklı insanlar, adın çıkmaz, sonra istediğin zaman evlenirsin."