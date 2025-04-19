Güzel oyuncu Yağmur Bircan Çetin'e evli ve ünlü yönetmenden ahlaksız teklif!

Çetin, yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı: "Bugün sizlere tanınmış bir yönetmenden nasıl ahlaksız bir teklif aldığımı anlatacağım. O zamana kadar denk geldiğim açık açık yapılmış en büyük terbiyesizliklerden birisi ne yazık ki. Henüz sektöre yeni başlamıştım. Bir arkadaşım, bu yönetmenin setinde çalışıyordu ve beni ona yönlendirdi. 'Yağmur, işte böyle böyle, hocanın numarası bu, yazabilirsin' dedi. Ben de adama yazdım ve kendimi tanıttım"