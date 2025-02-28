Güzel şarkıcı Yasemin Yürük'ten sürpriz ''hamilelik'' kararı
Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubu üyelerinden Yasemin Yürük, yumurtalıklarını dondurduğunu duyurdu.
Yıllar önce dağılan Hepsi grubunun üyelerinden Yasemin Yürük, şarkıcılığı bırakıp spor hocası olmuştu. Yürük, bu sefer bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Ünlü isim, yumurtalarını dondurduğunu ve çocuk sahibi olmayı erteleyen kadınlara seslendi.
Bir döneme damga vuran Hepsi grubu üyelerinden Yasemin Yürük, çocuk sahibi olmak isteyen kadınlara seslenerek yumurtalıklarını dondurma kararı aldığını duyurdu. Yaşadığı süreci bir dergi için kaleme alan Yürük, çocuk sahibi olmayı erteleyen kadınlara seslenerek deneyimlerini şu sözlerle aktardı:
"Her şeyin doğru bir zamanı olduğuna inananlardanım. İşte tam da bu yüzden yumurtalarımı dondurmaya karar verdim. Çünkü gelecekte bir gün bu seçeneğe sahip olmak isteyebilirdim ve işleri şansa bırakmak bana göre değildi"
Yürük, 13 gün boyunca her akşam saat 19.00’da kendine iğne yaptığını, başta bunun gözünü korkuttuğunu ancak rutinleşmeye başladığını kaydederek, "Gerçekten kendime iğne yapabilir miyim?' diye düşündüm ama sonra o kadar kolay geldi ki… Sanki her gün diş fırçalamak gibi bir alışkanlığa dönüştü. Hatta dışarıda olduğum günlerde ilaçlarımı serin tutacak şekilde çantamda taşıyıp saatinde uyguladım" ifadelerini kullandı.