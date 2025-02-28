Güzel şarkıcı Yasemin Yürük'ten sürpriz ''hamilelik'' kararı

Yürük, 13 gün boyunca her akşam saat 19.00’da kendine iğne yaptığını, başta bunun gözünü korkuttuğunu ancak rutinleşmeye başladığını kaydederek, "Gerçekten kendime iğne yapabilir miyim?' diye düşündüm ama sonra o kadar kolay geldi ki… Sanki her gün diş fırçalamak gibi bir alışkanlığa dönüştü. Hatta dışarıda olduğum günlerde ilaçlarımı serin tutacak şekilde çantamda taşıyıp saatinde uyguladım" ifadelerini kullandı.