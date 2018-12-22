Güzellik kraliçesi zayıflamak isterken böbreğinden oldu

Bu sorunun, zayıf kalmak için kullandığı takviye ürünler yüzünden ortaya çıktığını da belirten Filipinler güzeli Santiago, zayıf kalmak için çok spor yaptığını ve spor öncesi aldığı takviye besin tozunun böbrek yetmezliğine neden olduğunu açıklayarak; teşhisin birkaç ay öne koyulduğunu, inkâr aşamasında olduğu için Tokyoya gidip ikinci bir fikre başvurduğunu, teşhisin doğrulanmasından sonra Kanadanın Toronto kentine gittiğini ve burada diyaliz makinesine bağlı bir hayat sürdüğünü de ifadelerine ekledi.

