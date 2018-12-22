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  3. 22 Aralık 2018 12:29

Güzellik kraliçesi zayıflamak isterken böbreğinden oldu

Miss International 2013 Güzeli Filipinli Santiago, zayıf kalmak için kullandığı takviye ürünler nedeniyle böbrek nakline ihtiyacı olduğunu açıkladı

Güzellik kraliçesi zayıflamak isterken böbreğinden oldu

Miss International 2013 Filipinler güzeli Bea Santiago, Instagram üzerinden yayınladığı bir gönderi ile böbrek nakline ihtiyacı olduğunu ve şu an diyaliz makinesine bağlı yaşadığını duyurdu.

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Güzellik kraliçesi zayıflamak isterken böbreğinden oldu

Bu sorunun, zayıf kalmak için kullandığı takviye ürünler yüzünden ortaya çıktığını da belirtti.

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Güzellik kraliçesi zayıflamak isterken böbreğinden oldu

Filipinler güzeli Santiago, zayıf kalmak için çok spor yaptığını ve spor öncesi aldığı takviye besin tozunun böbrek yetmezliğine neden olduğunu açıkladı.

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Güzellik kraliçesi zayıflamak isterken böbreğinden oldu

Bu sorunun, zayıf kalmak için kullandığı takviye ürünler yüzünden ortaya çıktığını da belirten Filipinler güzeli Santiago, zayıf kalmak için çok spor yaptığını ve spor öncesi aldığı takviye besin tozunun böbrek yetmezliğine neden olduğunu açıklayarak; teşhisin birkaç ay öne koyulduğunu, inkâr aşamasında olduğu için Tokyoya gidip ikinci bir fikre başvurduğunu, teşhisin doğrulanmasından sonra Kanadanın Toronto kentine gittiğini ve burada diyaliz makinesine bağlı bir hayat sürdüğünü de ifadelerine ekledi.

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