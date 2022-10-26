Hababam Sınıfı'nın Damat Ferit'i Tarık Akan'ın oğlu ünlü oyuncu çıktı!

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ OKUDU

Astsubay bir babanın oğlu olan Tarık Akan, babasının görevi nedeniyle Türkiye'nin pek çok şehrinde yaşadı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği eğitimi alan yıldız, sonrasında gazetecilik alanında yüksek lisans yaptı.