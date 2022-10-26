Hababam Sınıfı'nın Damat Ferit'i Tarık Akan'ın oğlu ünlü oyuncu çıktı!
Ah Nerede, Ateş Böceği, Hababam Sınıfı ve Canım Kardeşim gibi sayısız yapımda rol alan usta oyuncu Tarık Akan'ın oğlu yakışıklılığı ile babasını andırıyor.
Hababam Sınıfı'nda hayat verdiği Damat Ferit karakteriyle akıllara kazınan usta oyuncu Tarık Akan'ın oğlu, Pis Yedili dizisinin yıldızı çıktı.
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ OKUDU
Astsubay bir babanın oğlu olan Tarık Akan, babasının görevi nedeniyle Türkiye'nin pek çok şehrinde yaşadı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği eğitimi alan yıldız, sonrasında gazetecilik alanında yüksek lisans yaptı.
GEÇİNMEK İÇİN CANKURTARANLIK YAPTI
Öğrenciyken geçimini sağlamak için cankurtaranlık ve işportacılık yapan Tarık Akan, 1970 yılında katıldığı Ses Dergisi yarışmasında birinci olunca şöhret basamaklarını tırmandı. Kendisini bir anda kameralar karşısısında usta isim, yakışıklılığıyla genç kızların kalbine taht kurdu.
Özellikle Gülşen Bubikoğlu ile başrolleri paylaştığı yapımlarla hafızalarda yer edinen Tarık Akan, Hababam Sınıfı'nda canlandırdığı 'Damat Ferit' rolüyle de çok sevildi.