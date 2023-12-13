Hadise'den Ece Seçkin, İrem Derici ve Aleyna Tilki'ye yanıt

X hesabından bir açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Bu güzel ve başarılı kadınlardan istediğiniz o polemik asla çıkmaz arkadaşlar! Ama daha çok eğleniriz o ayrı. Aleyna da İrem de Ece de dinlemekten ve izlemekten çok keyif aldığım kadınlar. Her birimiz kendi yolunda ilerleyen çok başarılı kadınlarız.