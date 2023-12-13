Hadise'den Ece Seçkin, İrem Derici ve Aleyna Tilki'ye yanıt
Hadise'nin sosyal medya hesabından paylaştığı "Bebeleri pistten alalım" sözleri sonrası Ece Seçkin ile arasında bir gerginlik yaşanmıştı. Hadise konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Son dönemde hem dansları hemde iddialı sahne kıyafetleriyle adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise, Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konser vermişti.
Konserde çekilen pozlarını "Ne diyordu Norm Ender? Bebeleri pistten alalım" sözüyle paylaşan Hadise'ye aynı sahnede önceki gün konser veren Ece Seçkin'den "Ezhel de 'Bebeler her b.ku biliyor, boşuna yapıcan bize lolo' yanıtı gelmişti.
Hadise'nin sözlerinin Aleyna Tilki ve İrem Derici'ye olduğu iddia edilirken; Derici de kimseyle polemiğe girmediğini ifade etti.Bunun üzerine Hadise de sessizliğini bozdu.
X hesabından bir açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Bu güzel ve başarılı kadınlardan istediğiniz o polemik asla çıkmaz arkadaşlar! Ama daha çok eğleniriz o ayrı. Aleyna da İrem de Ece de dinlemekten ve izlemekten çok keyif aldığım kadınlar. Her birimiz kendi yolunda ilerleyen çok başarılı kadınlarız.