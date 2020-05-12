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  3. 12 Mayıs 2020 10:42

Hadise'den maskeli poz

Karantina sürecinde sevgilisiyle birlikte olan ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından maskeli pozlarını paylaştı.

Hadise'den maskeli poz

O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Hadise, koronavirüs salgınından dolayı konserleri iptal olunca oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile karantinaya girdi. Bu süreci birlikte geçiren çiftten Hadise, dün akşam Instagram hesabından maskeli pozlarını paylaştı.

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Hadise'den maskeli poz

Instagram'da 11 milyondan fazla takipçisi bulunan şarkıcı; maske, büyük gözlük ve halka küpe kombini yaparak asansör önünde poz verdi.

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Hadise'den maskeli poz

Hadise'nin maske emojisiyle paylaştığı fotoğraflar kısa sürede 200 binden fazla beğeni aldı.

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Hadise'den maskeli poz

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