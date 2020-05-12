Hadise'den maskeli poz
Karantina sürecinde sevgilisiyle birlikte olan ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından maskeli pozlarını paylaştı.
O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Hadise, koronavirüs salgınından dolayı konserleri iptal olunca oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile karantinaya girdi. Bu süreci birlikte geçiren çiftten Hadise, dün akşam Instagram hesabından maskeli pozlarını paylaştı.
Instagram'da 11 milyondan fazla takipçisi bulunan şarkıcı; maske, büyük gözlük ve halka küpe kombini yaparak asansör önünde poz verdi.