Hadise'nin klibi sosyal medyayı salladı: Tüm zamanların en acıklı hikayesi

Hadise de klibinin 1947 yılında henüz 23 yaşında olan Evelyn McHale isimli genç kızın Empire State binasının 83. katından atlayarak intiharından esinlendiği bilgisini paylaştı. Gelin "Tüm zamanların en güzel intiharı" tarih sayfalarına kazınan Evelyn McHale'in hayat hikayesine hep birlikte bakalım...