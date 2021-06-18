Hadise'nin klibi sosyal medyayı salladı: Tüm zamanların en acıklı hikayesi
Hadise, son dönemde ayrılık dedikoduları ile magazin gündeminden düşmezken, yeni şarkısının klibiyle sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.
Magazin dünyası Hadise- Kaan aşkının bitme nedenlerini konuşurken, güzel şarkıcı yeni şarkısının klibini sevenlerinin beğenisine sundu.
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Şarkı kısa süre içinde sosyal medyada gündem olurken, klip de takipçilerin dikkatini çekti.
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Çoğu sosyal medya kullanıcısı şarkının sözlerinin manidar olduğunu, ayrılıktan sonra aşk acısı çektiğini dile getirirken, birçok kişi klibin esinlendiği geçmişte yaşanmış trajik olayın hikayesini paylaştı.
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Hadise de klibinin 1947 yılında henüz 23 yaşında olan Evelyn McHale isimli genç kızın Empire State binasının 83. katından atlayarak intiharından esinlendiği bilgisini paylaştı. Gelin "Tüm zamanların en güzel intiharı" tarih sayfalarına kazınan Evelyn McHale'in hayat hikayesine hep birlikte bakalım...
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