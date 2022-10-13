Hadise'nin yıllar içindeki değişimi şoke etti
Ünlü şarkıcı Hadise bir dizi estetik operasyon geçirirken ünlü şarkıcının yıllar içindeki değişimi şoke etti.
Aslen Sivaslı olan şarkıcı Hadise 2003 yılında Idool 2003 yarışmasına katıldı, birinci olamamasına rağmen albüm teklifi almasının üzerine albüm hazırlıklarına başladı.
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Türkiye'de ilk bu haliyle tanınmıştı.
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Hadise yıllar içinde bir dizi ameliyat geçirdi. 2005'te yayımlanan ilk stüdyo albümü Sweat'te yer alan "Stir Me Up" şarkısıyla Belçika'da ve Türkiye'de tanındı.
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2008'de ikinci stüdyo albümü Hadise'yi yayımladı. İngilizce ve Türkçe şarkılardan oluşan albümde yer alan "Deli Oğlan" şarkısı Türkiye'de bir hit oldu.
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